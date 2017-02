Horizon: Zero Dawn im Community-Stream - Vor allen anderen Robo-Dinos jagen!

Horizon: Zero Dawn - GamePro-Community-Event am 28. Februar

Am 1. März erscheint Horizon: Zero Dawn offiziell für die PS4, bei uns läuft das Spiel für Fans schon am Dienstag, 28. Februar! Wir wollen ab 14 Uhr mit unseren Usern zocken und streamen! Gemeinsam mit Horizon-Experte Tobi Veltin können drei Dinojäger drei Stunden lang Story, Open World, Crafting, Quests und Challenges anspielen und im Stream den Zuschauern ihre Eindrücke schildern.

Jetzt mitmachen und mit Tobi Robo-Dinos zerlegen!

Um sich für das Event zu bewerben, müssen allerdings zuerst drei Fragen beantwortet werden. Aber keine Sorge, die lassen sich mithilfe unseres Testvideos zu Horizon: Zero Dawn problemlos lösen. Als kleinen Anreiz verlosen wir unter allen Bewerbern außerdem Spielversionen von Horizon! Die drei Gewinner dürfen außerdem direkt am Dienstag ihr Spiel für die PS4 mitnehmen.

Meisterhafte Maschinenjagd: Horizon: Zero Dawn im Test

Horizon: Zero Dawn - Test-Video zum Open-World-Hit für PS4

Jetzt mitmachen und vor Release zocken

Wer mit Tobi losziehen und Robo-Dinos jagen will, muss bis zum 24. Februar, 12:00 Uhr, unsere Fragen richtig beantwortet haben und am 28. Februar verfügbar sein - wir übernehmen bis zu 40 Euro der Reisekosten. Die Gewinner benachrichtigen wir sofort nach der Ziehung per Mail.

Aus Gründen der Fairness bitten wir außerdem darum, wirklich nur mitzumachen, wenn die Teilnahme sicher ist. Sollte ein gezogener Teilnehmer nicht könnten, ziehen wir nach, eine Spielversion von Horizon: Zero Dawn gibt's dann aber nur für den neu rekrutierten Gewinner.

