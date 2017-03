Horizon: Zero Dawn - Patch 1.03 könnte Gamebreaking-Bug behoben haben

Horizon: Zero Dawn bekommt einen neuen Patch.

Horizon: Zero Dawn hat sich als eines der ganz großen Meisterwerke dieses noch jungen Spielejahres entpuppt. Die Jägerin Aloy konnte Spieler und Kritiker weltweit während der Jagd auf Robo-Dinosaurier und langen Spaziergängen in der malerischen Dystopie in ihren Bann ziehen und stellt für manchen Spielgeschmack sogar Geralt von Riva in den Schatten.

Mehr: Horizon: Zero Dawn im Test - Meisterhafte Maschinenjagd

Nun hat das Entwicklerteam von Guerilla Games stillschweigend Patch 1.03 veröffentlicht und macht ein kleines Geheimnis daraus, auf welche Wunde dieses Pflaster eigentlich geklebt wurde. Eine Möglichkeit wäre die Behebung des Bugs von Mother's Embrace, deren Pforten sich nicht öffnen, wenn Spieler mit der Schnellreisefunktion dort ankommen. Vielleicht sitzen die Entwickler aber noch an diesem Problem und wir müssen uns weiterhin zu Fuß diesem Ort nähern, um unter anderem die wertvollen Energiezellen einsammeln zu können, die für die Antike Rüstung für Aloy benötigt wird.

Wie gefällt euch Horizon: Zero Dawn bisher?