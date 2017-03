Horizon: Zero Dawn - Schnappt euch die Platin-Trophäe & erhaltet ein exklusives PS4-Theme

Horizon: Zero Dawn beschenkt uns, wenn wir uns alle Trophäen schnappen.

Als nach rund 38 Spielstunden die Credits von Horizon: Zero Dawn über meinen Bildschirm rauschten, hatte ich gerade einmal 47 Prozent der Trophäen freigeschaltet. Bis zur Platin-Trophy habe ich also noch einiges zu tun, zum Beispiel: Alle elf Corrupted Zones säubern, sechs Banuk-Figuren finden, jegliche Fähigkeiten erlernen, 30 Metallblumen sammeln oder "eine alte Technologie" entdecken, um das Schildweberin-Outfit zu ergattern.

Mehr: Horizon: Zero Dawn - Update 1.04 ist da 6 fixt gleich mehrere Quest-Bugs

Vermutlich würde mich die ganze Sucherei und Sammelei noch locker 20 weitere Stunden beschäftigen, bis ich mich endlich mit der Platin-Trophäe rühmen kann. Ist unsere Trophäenjagd erfolgreich, ist der schimmernde Kelch an der Spitze der Trophäenliste von Horizon: Zero Dawn aber nicht die einzige Belohnung. "Platinieren" wir das Action-RPG, erhalten wir ein hübsches PS4-Theme, mit dem wir unser User Interface schmücken dürfen. Reddit-User Gadallin zeigt es uns via Imgur:

©Gadallin

©Gadallin

Macht ihr euch die Mühe und schnappt euch alle Horizon-Trophäen?