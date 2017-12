Horizon Zero Dawn - Sony verschenkt The Frozen Wilds-DLC an ausgewählte Fans

Wenn einem Reddit-Thread geglaubt werden kann, scheint Sony gerade in Spendierlaune zu sein. Offenbar erhalten nämlich ausgewählte Horizon Zero Dawn-Spieler einen kostenlosen Promo-Code, den sie für die umfangreiche The Frozen Wilds-Erweiterung einlösen können. Zumindest teilte ein Reddit-User einen Screenshot der Mail, die er von Sony erhalten hat.

In der Mail heißt es, dass der beiliegende Code nur noch bis zum 26. Dezember um 23:59 Uhr einlösbar ist. Als Zeitzone wird dabei GMT (Greenwich Mean Time) angegeben, weshalb die Mail offenbar an Spieler aus Großbritannien oder Europa im Allgemeinen gerichtet ist.

Sony scheint nicht zu erläutern, warum der Code verschenkt wurde und ob dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen. In den Kommentaren wird darüber spekuliert, ob die Auswahl der Spieler komplett zufällig ist oder nicht. Es scheint aber tatsächlich so, als wäre es pures Glück, ob man eine Mail erhält oder nicht.

Allerdings müsste in den PSN Account-Einstellungen wohl die Möglichkeit aktiviert worden sein, dass Sony Marketing-Mails an die hinterlegte eMail-Adresse senden darf.

Habt ihr eine Mail erhalten?