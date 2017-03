Horizon: Zero Dawn - Spieler begeistern mit Screenshots aus dem Photo Mode

Horizon: Zero Dawn lässt uns im Photo Mode kreativ werden.

Ich bin knapp 20 Stunden in der Open World von Horizon: Zero Dawn unterwegs und habe davon einen nicht zu unterschätzenden Anteil im Photo Mode des Action-RPGs verbracht. Per Druck auf die Options-Taste können wir das Spielgeschehen einfrieren, heraus- oder heranzoomen, die HUD ausblenden, Filter einstellen und unseren goldenen Schnappschuss mit dem Rest der Welt teilen.

Mehr: Horizon: Zero Dawn im Test - Meisterhafte Maschinenjagd

Viele Spieler präsentieren ihre Bilder bereits in den Social Media-Kanälen. Und viele davon überzeugen mich einmal mehr davon, dass mehr Spiele einen Photo Mode benötigen. Die Kollegen von Kotaku haben eine kleine Auswahl an sehenswerten Horizon-Schnappschüssen gesammelt, von denen wir euch einige hier zeigen.

Have some spoiler-free screenshots of #HorizonZeroDawn because I need to mention again how beautiful it is. pic.twitter.com/NjroPRVsTN