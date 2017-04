Horizon Zero Dawn - Wie die Macher es angestellt haben, dass das Spiel so gut aussieht

Horizon Zero Dawn besticht nicht nur, aber auch durch seine fantastische Grafik

Horizon Zero Dawn hat grafisch neue Maßstäbe gesetzt, sagt Neil Druckmann, der The Last of Us: Part 2-Director. Wie genau Guerilla Games es angestellt hat, dass das alles so gut aussieht, können wir uns jetzt in einer neuen, ausführlichen Making of-Dokumentation anschauen. Die Macher des Videos zeigen darin anschaulich, welche technischen Tricks die Entwickler angewendet haben.

Mehr: Horizon Zero Dawn - Update 1.13 lässt uns eigene Musik abspielen & Schatztruhen wegwerfen

Wie in den meisten – wenn nicht allen – Open World-Spielen üblich, werden zum Beispiel weit entfernte Objekte deutlich weniger detailliert dargestellt: Bäume erscheinen aus der Nähe zwar als detailliertes 3D-Modell, befinden sie sich aber weiter weg, sind sie tatsächlich nur ein zweidimensionales, pixeliges 2D-Bild. Ebenfalls hochinteressant: Ungefähr ab Minute 18 können wir eindrucksvoll sehen, wie die Spielwelt von Horizon Zero Dawn geladen wird, wenn wir die Kamera bewegen:

Horizon Zero Dawn GIF

Die Einblicke verdanken wir neben Guerilla Games auch der niederländischen Organisation VPRO, die die Dokumentation auf die Beine gestellt hat. Da einige Passagen auf Niederländisch gehalten sind, empfiehlt es sich, die englischen Untertitel anzuschalten. Viel Vergnügen:

Wie findet ihr die Doku?

