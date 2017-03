Horizon: Zero Dawn - YouTuber lässt die Robo-Saurier gegeneinander kämpfen

Wie sieht die Nahrungskette in Horizon: Zero Dawn aus?

In der Welt von Horizon: Zero Dawn bekommt es die Heldin Aloy mit so einigen Robo-Dinos zu tun. Die gigantischen Maschinen sind in der Regel brutal sowie äußerst gefährlich und eignen sich daher perfekt für einen postapolyptischen Fight Club, in dem die Chrom-Saurier gegeneinander antreten. YouTuber Thunderhoss hat diese Idee auf seinem Kanal umgesetzt.

Indem er die Maschinen via Überbrückung auf seine Seite holt, kann er sie gegen andere Monster antreten lassen. Diese Kämpfe beobachtet und filmt er anschließend als Zuschauer sowie Kommentator. Falls ihr euch also jemals gefragt habt, wer in einem Kampf zwischen Behemoth und Schnappmaul gewinnen würde, bekommt ihr hier die Antwort:

Weitere Kämpfe auf Leben und Tod zwischen Tramplern, Sägezähnen, Donnerkiefern und Co. findet ihr hier.

Welcher Maschinen-Dino ist euer Favorit?