Infinite Warfare - Rebellion der Maschinen: Wie Call of Duty mit unseren Zukunftsängsten spielt

Call of Duty: Infinite Warfare — Wie wird unsere Zukunft aussehen?

Im Jahr 2025 soll das US-Militär über mehr Kampfroboter als menschliche Soldaten verfügen. Zehntausende Drohnen und anthropomorphe Einsatzdroiden werden dann verlässlich und effizient die Missionen absolvieren, die für ihre menschlichen Kameraden zu gefährlich sind. »Missionen absolvieren« steht hier für gezielte Personenangriffe, das Einnehmen von strategischen Punkten und die Sicherung von Ressourcen. Besondere Fähigkeit der neuesten Roboter-Generation: Sie können selbstständig und während des Einsatzes nach Energiequellen suchen, mit denen sie ihren Akku frisch aufladen und die Einsatzzeit maßgeblich verlängern können.

Kampfroboter, wie sie heute bereits eingesetzt werden.

Was enorm nach Videospiel klingt, soll in knapp zehn Jahren die Grundlage der modernen Kriegsführung sein. Diese unwirklich klingende Prognose stammt von John Bassett, der als ehemaliger Mitarbeiter des britischen Nachrichtendienstes und jetziger Sicherheitsberater jahrelang tiefe Einblicke in die Strukturen des US-Militärs erhielt. Doch in anderen Bereichen des Lebens steht die Robotik schon weitaus näher vor unserer Haustür, als der Bericht des Experten vermuten lässt. Die neuesten Generationen von Handprothesen ermöglicht ihren Trägern dank künstlicher Synapsen wieder Dinge zu fühlen, während mechanische Beinprothesen übermenschliche Leistungen zum Kinderspiel machen. Dennoch: Die Robotik ist noch lange nicht Teil unseres Alltags, sondern spielt sich am Rande unserer Gesellschaft als faszinierendes, aber noch immer fremdes Phänomen ab. Bis sich das ändert, bleiben die großen Fragezeichen bestehen: Werden wir irgendwann tatsächlich mit Robotern zusammenleben? Werden sie unsere Sklaven oder Freunde sein? Wo liegen die Gefahren - und Chancen?

Kampf der Maschinen

Das jüngst erschienene Spiel Call of Duty: Infinite Warfare hat auf all diese Fragen ganz eigene Antworten gefunden. In einer »fernen Zukunft« haben die Kolonialbemühungen der Menschheit ihren ersten Höhepunkt bereits überschritten und so sieht sich die Erdbevölkerung mit einem interplanetaren Krieg konfrontiert. Lose den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg zitierend, begehrt der Satellitenstaat auf dem Mars als ideologisch verblendete, »Mars Aeternum« murmelnde Fanatisten gegen den irdischen Heimatplaneten auf. Doch nicht nur die Unabhängigkeit, sondern die völlige Vernichtung der Erde ist das Ziel dieser marsianischen »Siedlungsdefensivfront« - entsprechend erbittert wird dieser Krieg auf beiden Seiten geführt.

Der Anführer von Mars Aeternum

Beide Armeen stützen sich dabei neben menschlichen Soldaten auf Roboter, die in zwei verschiedenen Modellausführungen die Schlachtfelder betreten. So unspektakulär sie sich zunächst in den SciFi-Reigen eingliedern, so spannend ist es zu beobachten, wie beide Ausführungen unter der Oberfläche mit unterschiedlichsten Ängsten spielen, die unsere heutigen Diskussionen rund um Roboter beherrschen.

Kampfroboter: Der Albtraum von Skynet

Skynet beschreibt den wohl bekanntesten Sicherheitsausfall in der Geschichte der Robotik, der nie stattgefunden hat. Als dramatisches Motiv der Terminator-Filmreihe übernimmt das Sicherheitssystem Skynet die Kontrolle über die Maschinen und beginnt damit einen blutigen Krieg zwischen Menschheit und Robotern. Das ist der Moment, wenn die präzisen, nie hungrigen oder durstigen und moralisch immer hochmotivierten Maschinen ihre Stärken gegen uns ausspielen - eine durchaus reale Angst, die bereits heute immer wieder die Diskussion um Roboter in der Armee und auch im zivilen Sektor streift.

Zuletzt titelte die FAZ mit »Keine Angst vor den Robotern« und »Wie die Roboter unsere Rente sichern«. Geworben wird mit kapitalistischem Zielen, die dank des technologischen Fortschritts nicht nur höher gesteckt, sondern auch erreicht werden sollen. Die Botschaft ist hier eindeutig: Augen zu und durch - ein kleines Risiko, an dessen Ende gigantische Renditen stehen. Doch viele Menschen haben Angst davor, die Augen zu schließen. So fragt beispielsweise das Handelsblatt, »wie lange wir noch den Ton angeben« und warnt vor der sogenannten Singularität:

"Singularität heißt das Zauberwort: So bezeichnet man den Zeitpunkt, an dem Computer intelligent genug sind, um sich ohne weitere Hilfe des Menschen selbstständig weiterzuentwickeln. Klingt unglaublich? Ich werfe als Prognose zehn bis 15 Jahre in den Raum."

Diese Angst vor der Singularität der Maschinen greift auch Infinite Warfare auf, indem es uns ständig und immer wieder gegen mechanische Soldaten antreten lässt. Sie sind fester Bestandteil des futuristischen Schlachtfelds und spielen ihre Stärken gegen die Menschen effektiv aus: Sie schießen genauer, sind resistenter als ihre humanoiden Kameraden und lassen uns während der Kampagne von Infinite Warfare hin und wieder erleichtert aufatmen, wenn wir einen solchen Kampf überstanden haben. Sie sind in diesem Spieluniversum überwindbare Gegner, keine Frage, doch beißen wir uns an ihnen deutlich länger die Zähne aus. Ein spielmechanisches Detail, das alles andere als zufällig ist.

Arbeitsroboter: Die Angst vor dem Unbeherrschbarem

Die Arbeitsroboter werden von »unserer Fraktion« während der ersten Einsätze zunächst nicht als Bedrohung wahrgenommen - und das ist kein Wunder. Im Universum von CoD: Infinite Warfare leisten diese Roboter schon seit geraumer Zeit gehorsam härteste körperliche Arbeiten, um ihre menschlichen Architekten zu entlasten. Der feingliedrige Körperbau kann dabei durchaus täuschen: Hydraulische Gelenke machen diese mechanischen Helfer zu enorm kräftigen Maschinen, die ein Vielfaches des Gewichts tragen können, zu dem ein biologischer Muskel imstande wäre - eine Technologie, die wir schon heute bei Baggern, Hebebühnen und anderen schweren Geräten nutzen.

Arbeitsroboter sind in dieser virtuellen Welt ein Teil des Alltags der Menschen, der kontrolliert wird, nichts geschieht hier ohne den passenden Knopfdruck und Befehl. Dann aber eskaliert der schwelende, interplanetare Konflikt plötzlich und das Rückgrat der industriellen Gesellschaft wendet sich gegen ihre Erbauer. Wir erleben diesen verheerenden Moment im Spiel aus nächster Nähe mit:

»Es sind Arbeitsroboter, vor ihnen haben wir nichts zu befürchten.« Diese Aussage des Veteranen unseres Einsatzteams steht beispielhaft für das Vertrauen auf die Technik, das sich die Menschen in der fernen Zukunft aufgebaut haben. Nun wurden wir allerdings durch einen weitreichenden Hack hintergangen und müssen uns ab sofort regelmäßig gegen die wild gewordenen Arbeitsroboter wehren - und dieser Kampf ist durchaus kein leichter. Schon im Trailer sehen wir mehrfach Szenen, in denen die Menschen ernsthafte Probleme gegen die dürren Droiden haben, die uns in engen Gängen auflauern und raubtierhaft entgegenstürmen. Sie haben keine Gesichter, um Emotionen zeigen zu können: Was für ihre ursprünglich angedachte Arbeit kein notwendiges Feature war, erweist sich nun als gruselige Entmenschlichung der menschenähnlichen Roboter.

Aber bedeutete das nicht etwa im Umkehrschluss, dass es sowas wie »menschliche Roboter« geben kann? In der Tat: Einer von ihnen kämpft persönlich in unserem Team nicht nur gegen die Mars-Menschen, sondern interessanterweise auch gegen eine Welle von Vorurteilen und wirft ein deutlich anderes Licht auf das Zusammenleben der Menschen und Roboter in der Zukunft.

Die andere Seite: Ethan

Der Enhanced Tactical Humanoid 3rd Revision (ETH.3n), oder kurz Ethan, weicht uns ab Beginn des Krieges nicht mehr von der Seite. Er ist loyal, stark, empathisch und bildet damit das positive Gegenstück zu all den Robotern, denen wir uns sonst auf den Schlachtfeldern stellen müssen. Gleichzeitig ist er einzigartig: Sein Modell, das auf einem Standard-Kampfroboter basiert, wurde um eine Kamera mit freundlich runder Linse ergänzt, die die Kommunikation mit Menschen erleichtert und einfache Grundemotionen wie Trauer und Aufregung durch Bewegungen nachstellen kann. Es gibt kein identisches Duplikat von ihm - und vielleicht macht es uns neben seinen Fähigkeiten zum Mitgefühl ausgerechnet diese abstrakte Individualität leichter, ihn als Freund und nicht nur als austauschbare Drohne zu sehen.

Hi, Ethan!

Die unvermittelten Angriffe der ehemaligen Arbeitsroboter gehen allerdings nicht spurlos an Ethan vorbei: Während er selbst problemlos und logisch die Vorfälle von seiner Person trennen kann, gelingt anderen menschlichen Soldaten diese Abstraktion nicht so einfach. Sie begegnen ihm mit Misstrauen, mobben und diskriminieren ihn, obwohl er selbst nichts mit den Übergriffen zu tun hat - streng genommen nicht einmal das gleiche Robotermodell ist. Wir erkennen in diesen Szenen sofort, dass die verbalen Angreifer im Unrecht sind und neben dem irritierten Roboter wie beleidigte, aggressive Kinder wirken. Der Mensch als unvollkommenes, emotionales Wesen mit unbegründeten aber in der Gruppe ausgelebten Vorurteilen, deren irrationale Ängste jegliches Nachdenken verhindern: Es ist ein Spiegel, der uns hier zaghaft, aber doch unübersehbar vorgehalten wird.

Es wird Zeit und unseren ständigen Schutz bedürfen, bis Ethan als vollwertiges Mitglied in die Menschen-Truppe aufgenommen wird. Doch die Integration wird schließlich gelingen und zeigt, wie eine Zukunft an der Seite von Robotern eben auch aussehen könnte: Zusammenarbeit in gegenseitigem Respekt und in tiefer Freundschaft verbunden.

Der Roboter im Einsatz: Moderne Technik, antike Hülle

Der Blick auf den Multiplayer von Call of Duty: Infinite Warfare, in dem wir als eine von sechs Klassen als Kampfroboter spielen können, ermöglicht es uns, eine ganz grundlegende Frage nachzuholen, die ich bisher zugunsten anderer Aspekte ausgeklammert habe: Wieso sehen die Roboter eigentlich so aus, wie sie aussehen - von Ethans Kamera-Kopf einmal abgesehen? Denn das Design der mechanisierten Soldaten unterliegt ebenso wenig dem Zufall wie alle anderen Aspekte des Spiels, sondern stellt das Ergebnis einer langen Kette an Entscheidungen dar. Auf welcher Basis wurden die aber getroffen?

Call of Duty: Infinite Warfare: Der Synaptic

Die Antwort auf diese Frage führt uns einige tausende Jahre in die Vergangenheit, denn das moderne Design dieser Roboter geht auf eine gleichsam alte wie simple Bildsprache zurück, die der »Synaptic«-Roboter im Multiplayer zitiert.

Der Spielstil des Synaptic ist vor allem an eine Eigenschaft angelegt: Geschwindigkeit. Soldaten dieser Klasse sind die schnellsten Einheiten auf den Multiplayer-Schlachtfeldern und erhöhen ihre Kampfgeschwindigkeit sogar noch, sobald sie ihre ultimative Fähigkeit einsetzen.

Um diese Eigenschaft, das Geschwindigkeitspotenzial und die Kraft, auf den ersten Blick klar zu machen, bedienen sich die Entwickler einem Jahrtausende alten Kniff der Bildsprache: Sie gestalten die Oberschenkel des Synaptic breiter als nötig und betonen sie dadurch. Den gleichen Trick wandten bereits antike, griechische Künstler an, um mit ihren Bildern diese Attribute unmittelbar klar zu machen. Um irritierten Kommentaren zuvorzukommen: Hermes, der geschwinde Götterbote, hat indes keine zentimeterdicken Oberschenkel, denn seine Schnelligkeit speist sich aus seinen göttlichen Schuhen - nicht aus seiner eigenen, körperlichen Kraft.

Boxer im Faustkampf: Starke Oberschenkel als antrainierte Eigenschaft und Bildformel gleichermaßen.

Selbst, wenn wir diesen kulturhistorischen Hintergrund der Bildsprache nicht kennen, so funktioniert sie doch und wir verstehen sie - nicht zuletzt, weil sie aus der Realität abgeleitet ist.

Doch die Parallelen in die Bildgeschichte hören hier noch nicht auf. Auch der Körperbau des Synaptic stützt sich auf einen sehr alten Chiffre: Die dreieckige Form des Oberkörpers ist eine direkte Wiederholung des Symbols für das männliche Geschlecht und gleichsam für Aggressivität und Angriffslust - ebenfalls etwas, was wir bereits in den Bildern der griechischen Antike vielfach beobachten können.

Synaptic ist ein schneller, kräftiger und aggressiver Kämpfer, das sehen wir auf den ersten Blick mit Hilfe von so nachvollziehbaren Bildformeln, dass wir diese bewusst gar nicht kennen müssen, um sie verstehen können - und genau das zeichnet gutes Character Design aus.

Eine große Zeremonie: Männliche Teilnehmer sind an der Dreiecksform erkennbar.

Call of Duty: Infinite Warfare ist in Gänze vielleicht kein glaubwürdiger Entwurf einer Zukunft, in der wir irgendwann leben werden, in der Bösewichte ihre Kampffloskeln noch immer auf Latein murmeln, mit russischem Akzent sprechen und sich alles ein wenig nach von außen bedrohter amerikanischer Wertegemeinschaft anfühlt. Doch im Detail, auf den Schlachtfeldern des Spiels, finden wir an vielleicht unvermuteten Stellen mögliche Antworten auf Fragen, die wir uns heute schon stellen: Entwürfe, die unser Zusammenleben mit Robotern in der Zukunft ein erstes Gesicht geben und die wir als gelungen oder misslungen empfinden, nicht aber völlig übersehen können.