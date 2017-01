Injustice 2 - Die bekanntesten Superhelden prügeln sich Mitte Mai weiter

Injustice 2

Injustice, das 2013 erstmals die bekanntesten Superhelden zum gemeinsamen Prügelspaß einlud, konnte sich zwar nie so richtig in der Mainstream-Landschaft so richtig etablieren, hat sich allerdings bis heute eine recht ansehnliche eSports-Community aufgebaut. Nicht nur diese Spieler wird es nun freuen, dass es nach einer Reihe von Gerüchten nun knallharte Fakten bezüglich des Release-Datums von Injustice 2 gibt.

Wie Game Director Ed Boon twitterte, wird Injustice 2 am 16.05.2017 exklusiv für PS4 und Xbox One erscheinen. Alle Charaktere, die im Spiel auftauchen werden, kennen wir zwar noch nicht, doch dürfen wir offenbar mit deutlich mehr DLC-Kämpfern rechnen, als das letzte Spiel des Unternehmens angeboten hat (Mortal Kombat X mit acht Charakteren).

Seid ihr beim zweiten Teil mit an Board?