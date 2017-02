Injustice 2 - Mobile-Umsetzung des Kampfspiels angekündigt

Injustice 2 erscheint auch für iOS und Android.

Injustice 2 prügelt sich auch auf Mobile-Geräte, das bestätigte NeatherRealm Studios Creative Director Ed Boon auf Twitter. Auf den Philippinen ist die App sogar schon per Soft-Launch erschienen.

Die Mobile-Version soll laut Boon "tonnenweise neue Features, Spielmodi und ein komplett neues Kampfsystem" bereithalten. Weitere Infos sollen schon bald folgen.

Yes #Injustice2 is coming to mobile! Brand new app with tons of new features, modes & all new combat system! More info soon! pic.twitter.com/C1GLWXhOgK