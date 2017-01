Kabellose PS4-Kopfhörer - Wireless Headset Platin-Edition für die PS4 ab sofort erhältlich

Das neue Wireless-Headset für die PS4 bietet einen 3D-Audiomodus für ausgewählte Spiele.

Sony hat in dieser Woche neue kabellose Kopfhörer für die PS4 veröffentlicht. Das Wireless Headset Platin-Edition kommt im schwarz-silber-blauen Design und hat zwei 50mm-Lautsprecherteiber verbaut.

Besonders interessant ist, dass das Headset virtuellen 7.1-Sound für sämtliche PS4-Spiele bietet. Noch weiter geht allerdings der integrierte 3D-Audiomodus. Damit soll das Sounderlebnis noch immersiver sein, denn Geräuse sind sehr gut aus allen Richtungen ortbar, auch von oben und unten. Das ist zum Beispiel bei Shootern von Vorteil, da man so die exakte Position von Gegnern orten kann.

Allerdings unterstützen nur bestimmte Spiele die 3D-Audiofunktion, zum Start des Headsets wird es beispielsweise einen Patch für Uncharted 4 geben. Kommende Titel mit 3D-Audiounterstützung sind zum Beispiel Days Gone, MLB The Show 17 und Uncharted: The Lost Legacy.

Mit dem mitgelieferten 3,5-mm-Klinkenkabel kann das Headset auch an Mobilgeräte und PlayStation VR angeschlossen werden. Eingebaute versteckte Mikrofone dienen der Rauschunterdrückung und der Akku soll länger halten als bei bisherigen kabellosen Sony-Headsets.

Das alles hat allerdings auch seinen Preis. Das Wireless Headset Platin Edition kostet knapp 190 Euro. Sobald wir eins der Headset in die Finger bekommen, werden wir es einem ausführlichen Test unterziehen. Dann können wir auch genauere Aussagen über den Tragekomfort und die Akkulaufzeit machen.

