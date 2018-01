Knapp einen Monat vor Release des Rollenspiels Kingdom Come: Deliverance sind nun Details zu den Auflösungen der PS4 Pro- und Xbox One X-Versionen aufgetaucht. In einem Gespräch mit dem dem Online-Magazin wccftech gab PR-Manager Tobias Stolz-Zwilling Auskunft über die Unterschiede zwischen den beiden Plattformen.

Demnach wird die Xbox One X-Fassung aufgrund der stärkeren Hardware in einer Auflösung von 1440p laufen und im Vergleich zur "normalen" Xbox One-Version unter anderem über bessere Schatten und Level of Detail-Distanzen verfügen. Details sind also auf der Xbox One X auch über längere Distanzen sichtbar und werden erst später reduziert.

Auf der PS4 Pro läuft Kingdom Come: Deliverance dagegen in einer Auflösung von 1080p und ist im Bereich Globale Beleuchtung und bei der Simulation von Partikeleffekten etwas hinter der Xbox One X-Fassung. Laut Stolz-Zwilling werden alle Plattformen "an ihre Grenzen getrieben", also auch die älteren Konsolenbasismodelle PS4 und Xbox One, auf denen das Spiel in 900p läuft.

Eine HDR-Unterstützung wird das Rollenspiel zudem nicht bieten, wie Stolz-Zwilling bestätigte. Die CryEngine 3.8.6 würde diese Technologie nicht unterstützen. Auch zur Framerate sagte er nichts, 30 fps gelten laut wccftech aber als wahrscheinlich.

Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar für PS4 und Xbox One.

