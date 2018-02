Pünktlich zum Release des Rollenspiels Kingdom Come: Deliverance für die PS4 und die Xbox One sind auch die ersten Tests/Reviews von Spielemedien online gegangen. Auch wir haben das Spiel bereits ausführlich in unserem Test unter die Lupe genommen, Testerin Elena war beim Spielen vor allem von der Atmosphäre und der offenen Welt angetan.

"Das Rollenspiel präsentiert mir eine offene Welt, die genauso ist, wie ich mir als Laie das Mittelalter vorstelle. Voller grüner Felder, Ritterburgen, schmutziger Dörfer und großer Schlachten. Und ich bin mittendrin und erlebe diese Fantasie [...]"

Allerdings ist der gewollte realistische Ansatz bei Kingdom Come auch ein Hindernis für den Spielspaß, wie Elena zum Beispiel bei den Schwertkämpfen feststellen musste.

"Das Kampfsystem ist oft dröge, macht keinen Spaß und sorgt dafür, dass ich als Spieler erst stundenlang üben muss, bevor ich nur ein bisschen Schaden mit einem Schwert anrichten kann."

Neben dem unbefriedigenden Kampfsystem bemängelt sie unter anderem auch die steifen Gesichter und die hölzernen Animationen, unter dem Strich steht unter unserem Test eine solide 76er-Wertung.

Kingdom Come: Deliverance im Test

Gespaltenes Königreich

Metacritic-Schnitt derzeit bei 74, OpenCritic-Schnitt bei 69

Die ersten internationalen Reviews - so sie denn bereits erschienen sind, denn viele sind derzeit noch "in Progress", also entstehen gerade erst - schlagen in eine ähnliche Kerbe. Vielfach werden Story, Atmosphäre und die Spielwelt gelobt, einige Tester ärgern sich allerdings auch über Bugs und nicht vollkommen befriedigende Spielmechaniken wie das Kampfsystem.

Der Metacritic-Schnitt für die PC-Version liegt derzeit bei 74, die Seite OpenCritic verbucht als Schnitt 69. (Stand: 13.02.2018)