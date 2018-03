Nachdem das Update 1.3 für Kingdom Come: Deliverance auf dem PC bereits seit einigen Tagen verfügbar ist, können nun auch Besitzer der PS4- und Xbox One-Versionen von den umfangreichen Verbesserungen profitieren.

Die wahrscheinlich größte Neuerung bietet die Möglichkeit, das Spiel beim Beenden zu speichern. Eine Funktion, auf die viele Spieler seit dem Release sehnsüchtig gewartet haben.

Der Patch entschärft laut den Entwicklern aber auch auch rund 300 Probleme, die das Vorankommen innerhalb verschiedener Quests erschwert haben. Außerdem wurden Schlösserknacken und Taschendiebstahl überarbeitet.

Patches 1.3. (numbering might differ) for @PlayStation and @Xbox are online! We fixed more than 300 quest bugs, improved the lockpicking, pickpocketing and many more! Patch 1.4 is in the pipeline. And now go and beat those Cumans in #KingdomComeDeliverance! pic.twitter.com/tKQfSIu62c