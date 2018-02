Kingdom Come: Deliverance - PS Store-Bug verkaufte Mittelalter-RPG in Indonesien für nur 4 Cent

Wer tief in das Mittelalter abtauchen möchte und seine Rollenspiele gern einen Hauch realistischer hat, dürfte mit Kingdom Come: Deliverance glücklich werden können. Doch während Fans auf der ganzen Welt den vollen Preis für das böhmische Abenteuer zahlen, nutzten ein paar Spieler einen Bug im indonesischen PlayStation Store aus und zahlten umgerechnet gerade einmal 4 Cent für das Spiel.

Not sure how to fund this with an American credit card so don't ask, but price error: Kingdom Come: Deliverance is Rp 680 on Indonesia PSN (which is like, uh, 5 cents USD?) https://t.co/Sz9sDj2xbU pic.twitter.com/5B067ikgZX