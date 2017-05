Knack 2 - Diese Fehler soll der zweite Teil nicht wiederholen

Knack 2 soll die größten Probleme des Vorgängers beheben.

Knack erschien zum Launch der PS4 im November 2013 und geriet schnell zum schwarzen Schaf des Start-Lineups. Spieler und Presse kritisierten das Spiel teils massiv, in unserem Test vergaben wir eine Wertung von 65.

Darauf wollten es die Entwickler allerdings nicht beruhen lassen und seit Dezember 2016 ist klar: Es wird ein Knack 2 geben. Ein großer Reveal wird wahrscheinlich auf der E3 im Juni stattfinden, aber schon in dieser Woche hat Director Mark Cerny das Spiel vorgestellt und einige Informationen preisgegeben. Und die Marschroute für Knack 2 scheint klar: Möglichst alle Kritikpunkte des Vorgängers sollen behoben werden. Zwei davon hebt Mark Cerny besonders hervor:

"There was a desire for more variety and platforming. I hadn't appreciated how much desire there was for that."