League of Legends - Ex-Fußballprofi Edgar Davids klagt gegen Riot Games & gewinnt

Der niederländische Ex-Fußballprofi Edgar Davids hat erfolgreich gegen Riot Games geklagt. Das berichtet das niederländische Magazin Parool.nl. Ein Skin des MOBAs League of Legends basiere angeblich auf seinem Äußeren, das sah das zuständige Gericht genauso.

Davids erkennen Fußball-Fans bis heute an seinem Markenzeichen, der orangen Brille. Diese musste der ehemalige Profi nach einer Augenoperation zunächst zum Schutz tragen, später behielt er das Accessoire als Wiedererkennungsmerkmal.

Genau diese Brille trägt auch der Offensivcharakter Lucian, der mit dem Striker-Skin ausgerechnet eine zum Thema Fußball passende Optik spendiert bekommen hat. Riot hatte vor Gericht zwar behauptet, Davids und Striker Lucian sehen sich nicht allzu ähnlich und es bestehe keine Verwechslungsgefahr. Allerdings wurde der beste Beweis von Riot selbst vorgebracht, denn 2014 hatte die damalige Riot-Mitarbeiterin Baconhawk per Twitter gemeldet, dass Striker Lucian tatsächlich auf Edgar Davids basierte. Den Tweet hat sie erst jetzt offline genommen.

Davids hatte sich 2014 ebenfalls einen heißen Tweet geleistet, er dankte damals noch Riot Games für den schicken Skin. Irgendwann später kam ihm wohl erst der Gedanke, dass jemand auf seine Kosten Geld verdient.

Thank youRT @GY4TSO @riotgames @LeagueOfLegends I think @esdavids noticed the resemblance!