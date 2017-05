Life is Strange - Nachfolger offiziell angekündigt

Life Is Strange 2 kommt. Das haben die Produzenten von Dontnod nun offiziell in einer Nachricht an die Fans bekannt gegeben.

Life is Strange 2 kommt: In einem kurzen Dankesvideo für über drei Millionen verkaufte Einheiten gibt Entwickler Dontnod zum ersten Mal offiziell bekannt, dass es einen Nachfolger zum von Fans und Kritikern gefeierten Zeitreise-Abenteuer Life Is Strange geben wird. Der Creative Director und die Produzenten sagen, dass das Studio bereits seit dem Release der Retailversion des ersten Teils an einem Nachfolger arbeitet.

Mehr zum Thema: Life is Strange 2 - Angeblich arbeitet bereits rund die Hälfte der Firma an Fortsetzung

Hoffnungen, mehr vom Spiel auf der im Juni stattfindenden E3 zu sehen, werden im begleitenden Blogpost des Studios aber im Keim erstickt. In Los Angeles wird das Spiel nicht zu sehen sein, man freue sich aber darauf, "bald" mehr Details und Informationen preiszugeben. Ob Life Is Strange 2 an das Ende der ersten Season anschließt oder eine komplett neue Geschichte im gleichen Universum erzählen wird, bleibt weiterhin abzuwarten.

Ein Releasetermin oder geplanter Zeitrahmen für die Veröffentlichung des zweiten Teils wurde nicht genannt.