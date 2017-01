Life of Black Tiger - Seht hier den vielleicht schlechtesten PS4-Trailer aller Zeiten

Life of Black Tiger

Das Leben eines schwarzen Tigers steckt offenbar voller klobiger Animationen, Framerate-Einbrüchen und Blut-Effekten aus der PS one-Ära. So will es uns zumindest der PS4-Preview-Trailer zu Life of Black Tiger weismachen, der seit Kurzem auf dem offiziellen PlayStation-Youtube-Kanal (via Eurogamer) zu finden ist.

Bei Life of Black Tiger handelt es sich um einen PS4-Port des gleichnamigen Free-To-Play iOS und Android-Spiels vom russischen Entwicklerstudio 1Game aus dem Jahr 2014. Die Mühe, die PS4-Version auf ein grafisch und technisch angemessenes Niveau zu heben, wurde sich offensichtlich erspart. Laut Spielbeschreibung im Google Play Store dreht sich Life of Black Tiger um den Kampf zwischen schwarzen Tigern und Menschen. In der Geschichte geht es außerdem um "Liebe und die Familie" des Tigers, der aufgrund seiner Fellfarbe von nach seiner Geburt von seinen Eltern verlassen worden ist. Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen.

Besonders schön ist die Stelle, bei der unsere heldenhafte Raubkatze mit ihrer Pranke ein Wolfsrudel durch die Luft jagt. Auch die traurig klimpernde Musik trägt einen Teil zur unfreiwilligen Komik bei.

Was haltet ihr von den Trailer?