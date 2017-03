Life - Spider-Man 3-Footage im neuen Trailer zum Scifi-Thriller entdeckt

Life mit Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson und Jake Gyllenhaal ?

In Life bringen Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson und Jake Gyllenhaal eine unbekannte Lebensform vom Mars mit. Im neuen Trailer sieht es allerdings ganz danach aus, als sei dieses Lebewesen den Menschen nicht gerade wohlgesonnen. Es gibt darin allerdings auch noch ein anderes, kleines Detail, das aktuell für Wirbel sorgt: Offenbar haben die Macher von Life eine Szene aus Spider-Man 3 wiederverwendet. Beziehungsweise diejenigen, die den Trailer geschnitten haben – schließlich kommt es auch immer wieder vor, dass Trailerszenen letzten Endes gar nicht im Film landen.

Auch das Recyclen von Filmszenen ist an sich nichts Besonderes, sondern mehr oder weniger gängige Praxis. Life stammt von Columbia Pictures, die zu Sony Pictures gehören, bei denen auch Spider-Man 3 entstanden ist. Es ist also gut möglich, dass es sich bei der Szene einfach um übrig gebliebenes Material handelt, dass in irgendwelchen Archiven schlummert. Dafür spricht auch, dass es sich bei der Szene aus dem Life-Trailer nicht um exakt dieselbe Einstellung handelt: Die Farbe ist dunkler und der Mann mit Schnurrbart fehlt, außerdem sehen wir die Szenerie aus einem etwas anderen Blickwinkel.

Szene aus Spider-Man 3 (Sony Pictures)

Szene aus dem Trailer zu Life (Columbia Pictures)

Manche Fans lassen ihrer Fantasie freien Lauf: Es gibt bereits Mutmaßungen und Theorien dazu, dass es sich hierbei um einen versteckten Hinweis darauf handeln könnte, dass Life und Spider-Man 3 in demselben Universum spielen. Eine andere Theorie geht davon aus, dass es sich bei der Lebensform, die in Life gefunden wird, möglicherweise um den Symbionten handeln könnte, der letztlich für den Spider-Man-Kontrahenten Venom beziehungsweise Carnage verantwortlich zeichnet. Beide Theorien wirken allerdings sehr fragwürdig. Sony wollte die besagte Szene gegenüber Gizmodo nicht kommentieren. Hier könnt ihr euch nochmal den neuen Trailer ansehen:

Was sagt ihr zu dieser Form des Recyclings?