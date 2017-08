Life is Strange: Before the Storm - Sind Chloe und Rachel lesbisch? 5 Fragen an die Entwickler

Warum hat Rachel keine Superkräfte? Kommen Rachel und Chloe zusammen? Warum gerade ein Prequel? Diese und andere Fragen gingen uns beim Anspielen von Life is Strange: Before the Storm durch den Kopf.

Während wir uns dem Thema, ob das Spiel von Deck Nine Games ohne Zeitreisen funktionieren kann, bereits ausführlich in unserer Preview und im zugehörigen Video gewidmet haben, gehen wir hier fünf weiteren Fragen direkt an die Entwickler auf den Grund, die uns (und Ihnen hoffentlich auch) unter den Nägeln brennen.



Producer David Hein von Deck Nine Games hat unsere Fragen zu Life is Strange: Before the Storm beantwortet. Das amerikanische Entwicklerteam übernimmt die drei Episoden des Prequels, plus eine Bonus-Episode rund um Max, während die Fortsetzung Life is Strange 2 bei Dontnod entwickelt wird. Das Adventure erscheint am 31. August für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch und kostet knapp 17 Euro, 25 Euro hingegen in der Deluxe Edition.

1. Sind Rachel und Chloe ein Paar?

Während Life is Strange die Beziehung zwischen Max und Chloe offen lässt, könnte es in Before the Storm anders sein.

Square Enix hat uns gegenüber erklärt, dass die Beziehung zwischen Rachel und Chloe in der Hand des Spielers liegt - auch, ob ihre Gefühle füreinander freundschaftlicher oder romantischer Natur sind. Wir können also selbst entscheiden, ob sie ein Paar werden. Das bestätigt auch Producer David Hein und stellt klar, dass jede Entscheidung auch für unsere Beziehungen Konsequenzen haben wird:

"Zu den aufregendsten Aspekten von Before the Storm gehört, dass eure Entscheidungen Konsequenzen haben. Besonders in Chloes Beziehung mit Rachel. Wenn du Entscheidungen triffst, reagiert Rachel unterschiedlich darauf. Die Version von Rachel und Chloe eines Spielers wird niemals zu der Version eines anderen passen."

Einen kleinen Vorgeschmack bot da schon das E3-Gameplay, in dem Chloe bereits sagen kann, dass sie mehr von Rachel möchte - oder eben nur eine Freundschaft.

2. Warum hat Rachel keine Kräfte?

Für Hein lebt Life is Strange von seiner Geschichte und braucht nicht unbedingt Kräfte wie Zeitreisen. Deshalb verzichtet man im Prequel bewusst auf sie - auch bei Rachel. Obwohl viel spekuliert wurde, ist für die Entwickler klar, warum sie keine Kräfte haben kann:

"Als wir uns mit dem ursprünglichen Life is Strange beschäftigt haben, sind uns zwei Dinge aufgefallen: Erstens, Rachel konnte keine Kraft haben, sonst wäre ihr Schicksal anders ausgegangen. Zweitens, der beste Teil an Life is Strange waren die glaubwürdigen Charaktere und die fesselnde Geschichte. Nur eine intime Story zu erzählen, hilft uns dabei, uns darauf zu konzentrieren, was das erste Spiel großartig gemacht hat."

