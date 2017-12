Little Devil Inside - Durchschnittliche Spielzeit soll bei 100 Stunden liegen

Es ist gut möglich, dass ihr bislang noch nichts von Little Devil Inside gehört habt. Bereits im Mai 2015 wurde das Indie-Spiel des koreanischen Studios Neostream über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert, seitdem war es ziemlich ruhig um das Spiel.

Jetzt haben die Entwickler allerdings ein neues Gameplay-Video zu Little Devil Inside veröffentlicht, ihr könnt es euch unter dieser News anschauen. Außerdem äußerten sich Verantwortliche von Neostream zur Spielzeit des Action Adventure-RPG-Mixes.

Hauptstory 20 Stunden, Gesamtspielzeit 100 Stunden

Demnach soll die Hauptstory von Little Devil Inside etwa 20 Stunden lang sein, die durchschnittliche Spielzeit mit etwa 100 Stunden aber weit darüber liegen. Um das zu erreichen, setzen die Entwickler auf ein "nachklingendes Gefühl" bei der Monsterbekämpfung, dass derart groß sein soll, dass man immer wieder ins Spiel zurückkehren will.

Es bleibt natürlich abzuwarten, ob wir das beim Spielen dann letztendlich auch wirklich so verspüren, wie von den Entwicklern geplant. Generell klingt das Konzept von Little Devil Inside recht bekannt, aber trotzdem nicht unspannend. In dem 3D Action Adventure-RPG interagiert ihr mit Menschen, Kreaturen und Monstern, wobei nicht nur die Jagd im Vordergrund steht, sondern auch die Entdeckung der Spielwelt.

Bis zum Release ist es zudem noch etwas hin. Ende 2018 soll das Spiel zunächst in eine Qualitätssicherungs-Phase gehen, danach erscheint Little Devil Inside zunächst für den PC, später dann auch für PS4 und Xbox One. Außerdem ist Neostream an einer Umsetzung für die Nintendo Switch interessiert.