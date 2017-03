Logan - Wie der Vorgängerfilm The Wolverine bereits vor vier Jahren das Ende spoilerte

Logan

Ein passionierter Wolverine-Fan musste in der End-Szene von Logan schwer schlucken: Nicht nur war das, was da auf der Leinwand passierte, enorm traurig, sondern schloß auch einen Kreis, der vor vier Jahren erstmals gezogen wurde.

So gibt es eine Szene in dem Vorgängerfilm The Wolverine, in der die Mutantin Yukio voraussieht, wie Wolverine eines Tages sterben wird - und zwar mit seinem Herzen in der Hand. Eine Beschreibung, die auf einer Meta-Ebene hervorragend zum Ende des nun angelaufenen Films Logan passt.

Nachdem er diesen Zusammenhang erkannt hatte, twitterte der Fan seine Erkenntnis und niemand anderes als Regisseur James Mangold selbst bestätigte die Theorie.

Gut gemacht, MauriceTheChosenOne!