Mario Kart 8 Deluxe - Fans fragen sich, ob der Fun-Racer umbenannt werden soll

Die Tintlinge aus Splatoon gehören in Mario Kart 8 Deluxe zum Startaufgebot.

Eigentlich war das Mario Kart-Franchise schon immer relativ einfach zusammenzufassen: Die bekanntesten Gesichter aus dem Super Mario-Universum hüpfen in Gokarts und fahren im Pilzkönigreich um die Wette. Über die Jahre kamen aber immer mehr Charaktere aus anderen Nintendo-Spielen dazu und mittlerweile fragen sich einige Fans, ob "Mario Kart" noch der passende Name für das Franchise ist.

Anlass für diese Diskussion ist der Release von Mario Kart 8 Deluxe, der aufpolierten Nintendo Switch-Version von Mario Kart 8, die alle bisher erschienenen DLCs enthält. Fast alle großen Nintendo-Marken sind auf irgendeine Weise in den Fun-Racer integriert, was der folgende Tweet auf den Punkt bringt:

a splatoon character in an f zero car on a zelda track in a mario game pic.twitter.com/lekpk2Ve8M — Jack (@madjackrabbit) May 1, 2017

Nun sind die zahlreichen Nintendo-Charaktere zwar nichts neues mehr, doch in der Wii U-Fassung von Mario Kart 8 wurden sie noch auf die DLCs ausgelagert. In Mario Kart 8 Deluxe sind Link, die Tintlinge und Co. aber schon im Hauptspiel verfügbar. Sollte das Franchise also umbenannt werden, wenn das Super Mario-Universum gar nicht mehr im alleinigen Fokus steht?

Zwei der offensichtlichsten Vorschläge sind "Super Smash Racing" (alternativ "Super Smash Kart"), was perfekt zur breitgefächerten Nintendo-Riege aus Super Smash Bros. passt und "Nintendo Racing", dem wohl trockensten Vorschlag aus der Community.

If they could make Super Smash Racing. I'd buy that for the switch in a heartbeat. — Leo (@CLXcool) May 2, 2017

Natürlich ist es eher unwahrscheinlich, dass Nintendo die starke Mario Kart-Marke einfach aufgibt. Die Frage hat aber dennoch eine gewisse Berechtigung. (via Polygon)

Wie sollte die Mario Kart-Reihe eurer Meinung nach heißen?