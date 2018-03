Mario Kart - Nintendo veröffentlicht Mario-Feature in Google Maps

Routenplanung auf Google Maps ist normalerweise für viele eher lästig als spaßig. Das ändert sich jetzt allerdings für kurze Zeit: Bis zum 16. März können wir als Mario im kultigen roten Kart durch die virtuellen Straßen fahren. In einer Kooperation mit Google hat Nintendo nämlich ein witziges Mario Kart-Feature für den Online-Kartendienst veröffentlicht.

Wahoo! Now you can navigate the world as Mario in @GoogleMaps to celebrate #MAR10Day! Check out #MarioMaps on Google Maps now for a week. pic.twitter.com/iX3uZMfLrc