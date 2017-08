Mario + Rabbids: Kingdom Battle - Tests zum Switch-Crossover im Wertungsspiegel

Mit Mario + Rabbids: Kingdom Battle erscheint am 29. August ein witziges Ubisoft-Nintendo-Crossover für die Switch, der sowohl Mario und seine Freunde, als auch die tollpatschigen Rabbids in einem Universum zusammenbringt. Dabei handelt es sich aber nicht - wie man das eventuell vermuten könnte - um ein weiteres Jump&Run mit Rabbid-Bonus, sondern um ein Action-Rollenspiel mit Strategieelementen, das ein wenig an Titel wie XCOM 2 erinnert.

Bereits einen Tag vor dem offiziellen Release ist das Review-Embargo für Mario + Rabbids: Kingdom Battle gefallen, Tests und Wertungen dürfen also ab sofort veröffentlicht werden. Und bei den ersten Review-Scores schneidet das Crossover durchaus positiv ab. Gamespot vergibt beispielsweise eine 9/10 und lobt vor allem das "aufregende und tiefe rundenbasierte Kampfsystem" sowie die flexiblen Optionen, "die zum experimentieren einladen".

In eine ähnliche Kerbe schlägt der Game Informer: Obwohl Tester Jeff Marchiafava zunächst ob des ungewöhnlichen Konzeptes skeptisch war, ist Kingdom Battle sein "Lieblings-Mario-Spiel in den letzten Jahren". Etwas verhaltener gibt sich das Review von Destructoid, das zwar die generelle Spielmechanik loben, aber Kritik am Münzsystem und den ihrer Meinung nach recht linearen Welten anbringt.

Unten findet ihr eine Übersicht über weitere der ersten internationalen Wertungen zu Mario + Rabbids: Kingdom Battle.

Unser Test zu Mario + Rabbids: Kingdom Battle ist aktuell noch in der Mache, Haupttester Mirco ist bisher sehr angetan von der tiefgreifenden Charakterentwicklung und der Abwechslung im Spiel. Wer auf Rundentaktik a la XCOM steht, kann laut ihm mit dem Titel auf keinen Fall etwas falsch machen.

Mircos erste Einschätzungen zum Spiel: Mario + Rabbids: Kingdom Battle - Außen lustig, innen hart

Mario + Rabbids: Kingdom Battle im Pressespiegel