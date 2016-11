Mass Effect: Andromeda - Beeindruckender Trailer macht uns zu den Aliens

Mass Effect Andromeda - Ingame-Trailer: WIR sind die Aliens!

Bioware hat anlässlich des heutigen N7-Day einen neuen Trailer zu Mass Effect: Andromeda veröffentlicht.

Mass Effect: Andromeda spielt 600 Jahre nach den Ereignissen der Commander Shepard-Trilogie und ist der erste Teil der Reihe, der eine Open World-Umgebung bietet. Statt in unserer Galaxie sind wir diesmal im namensgebenden Andromeda-Sternensystem unterwegs. Unsere Mission lautet, in der Rolle des Protagonisten Ryder aka Pathfinder unbekannte Planeten zu erkunden, die von der Menschheit kolonisiert werden können. Doch Andromeda ist keine unbewohnte Galaxie, sodass wir diesmal die Aliens sind.

Neben dem Fokus auf Geschichte und Charaktere rückt auch die Erkundung der neuen Galaxie in den Mittelpunkt. So erhalten Spieler die Möglichkeit, mittels dem Allround-Vehikel Mako die Planetenoberflächen zu durchstreifen, die laut den Entwicklern jeweils ein einzigartiges Biom bieten sollen. Interplanetare Reise hingegen treten wir mit unserem Raumschiff namens Tempest an.

Was Rae sich vom neuen Mass Effect erhofft, könnt ihr an dieser Stelle nachlesen. Mass Effect: Andromeda soll im Frühjahr 2017 für PS4, PS4 Pro, Xbox One und PC erscheinen.

Freut ihr euch auf Mass Effect: Andromeda?

Alle 42 Bilder ansehen