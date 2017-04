Mass Effect: Andromeda - BioWare reagiert auf Kritik an Darstellung von Transgender Charakter

BioWare entschuldigt sich für die Darstellung des transexuellen NPCs Hainly Abrams und kündigt Änderungen in der Dialogstruktur an. Der Patch erscheint noch in dieser Woche und überarbeitet zusätzlich die Gesichtsanimationen im Spiel.

von Johanna Behrens,

06.04.2017 17:00 Uhr