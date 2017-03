Mass Effect: Andromeda - Testvideo: Ein polarisierendes Weltraum-Epos

Ian Frazier, der Lead Designer von Mass Effect: Andromeda, kündigte auf Twitter an, dass sich Bioware vieler Probleme des SciFi-Rollenspiels mit Patches annehmen werde. Außerdem wolle man das Spiel nachhaltig unterstützen. Mehr könne er derzeit aber noch nicht sagen.

Frazier reagierte mit diesen Aussagen auf Anfragen von Fans, die sich unter anderem über die hölzernen Gesichtsanimationen der Figuren beschwerten.

@BlazinSB We're looking at patching lots of issues and want to strongly support the game moving forward. I can't say more just yet.