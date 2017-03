Mass Effect: Andromeda - Day One-Patch bringt keine besseren Animationen

Mass Effect: Andromeda

Mass Effect: Andromeda erscheint offiziell am 23. März 2017 für PS4, Xbox One und PC, trotzdem machen sich schon jetzt viele User der verschiedensten Foren über das Sci-Fi-RPG lustig. Der Grund dafür sind Spielszenen, die teils ungelenke, teils schlicht fehlerhafte, aber eben vor allem unfreiwillig komische Animationen zeigen.

i dont think ill ever get tired of trashing the new Mass Effect pic.twitter.com/jwXxdaRCtU — Nathan Ranney (@RatCasket) March 16, 2017

More like Mass Effect: Androids because



YOOOOOO pic.twitter.com/K4JdhQ5dcc — Nibel (@Nibellion) March 16, 2017

Nicht gerade wenige Spieler hofften darauf, dass der Day One-Patch diese Probleme aus der Andromeda-Galaxie schaffen würde. Schließlich entstammen die Szenen der Early Access-Fassung von Mass Effect: Andromeda, die EA Access-User seit dem 16. März für insgesamt zehn Stunden ausprobieren dürfen. Allerdings vertröstet Lead Designer Ian Frazier die Fans nun auf spätere Updates. Denn via Twitter gibt er bekannt, dass der Day One-Patch zu Mass Effect: Andromeda bereits im Code der Early Access-Fassung steckt.

Hey folks, the live support team just confirmed for me: the day 1 patch IS included in the early access build on both Xbox and PC. pic.twitter.com/1OnlHV1osX — Ian Soon Frazier (@tibermoon) March 16, 2017

Demnach verbessert der Day One-Patch die Animationen, die aktuell in der Kritik stehen, definitiv nicht. Dafür verspricht Frazier weitere Patches, auch wenn er zu deren Inhalten noch keine Aussage treffen kann. Ob zukünftige Patches an den Animationen feilen, bleibt also abzuwarten.

Wir sind ebenfalls gerade in der weiten Galaxie von Mass Effect: Andromeda unterwegs und haben festgestellt, dass lediglich unser/e Default-Ryder an krummen Gesichtsanimationen leidet, nicht aber unser selbst erstellter Charakter.

Habt ihr Mass Effect: Andromeda schon ausprobiert? Wie fällt euer erstes Fazit zum Spiel aus?

