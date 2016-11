Mass Effect: Andromeda - Diese vier Squadmates sind bisher bekannt

Mass Effect: Andromeda - Squadmate Peebee im E3-Trailer

Mass Effect: Andromeda lebt – genau wie seine Vorgänger – nicht nur von epischen Kämpfen, der Story und dem abgefahrenen, umfangreichen SciFi-Universum, nein: für einen Großteil der Faszination sorgen die verschiedenen Charaktere, unsere Beziehungen zu ihnen und die Gespräche, die wir mit ihnen führen. Vier Crewmitglieder beziehungsweise Squadmates (oder wie auch immer wir sie nennen wollen) sind bereits mehr oder weniger bekannt: Liam, Peebee, Cora und Drack.

Peebee lächelt euch vom Headerbild aus an. Sie dürfte mittlerweile den meisten bekannt sein, da die Asari ziemlich prominent in den bisher veröffentlichten Trailern zu sehen war. Bei Peebee handelt es sich allerdings eigentlich nur um ihren Spitznamen. Sie wird als schnell sprechend sowie unabhängig beschrieben und soll uns bereits früh im Verlauf der Handlung von Mass Effect: Andromeda begegnen.

Mass Effect: Andromeda - Peebee

Liam ist von Anfang an mit an Bord, war in seinem früheren Leben ein Polizist und spricht mit britischem Akzent. Er soll für die Sicherheit verantwortlich sein und wurde erstmals im Rahmen des N7 Days von BioWare vorgestellt. So sieht er aus:

Mass Effect: Andromeda - Liam

Cora mischt ebenfalls direkt von Anfang an mit und gehört wie unsere Hauptfigur Ryker sowie Liam der menschlichen Rasse an. Obwohl Cora in den Trailern zu sehen ist, kennen wir ihr Gesicht noch nicht, bisher war sie nur mit Helm zu sehen. Der Name stammt aus einer geleakten Marketing-Umfrage, aber auch Tom Taylorson, seines Zeichens Voice Actor für Mass Effect: Andromeda, hat sich in einem mittlerweile wieder gelöschten Tweet verplappert. Er hat außerdem auch verraten, dass der Pilot der Tempest Salarianer sein wird.

From the ME:A Facebook Feed:



Your new pilot is a Salarian. #MassEffectAndromeda



He's cool too.



Not like that #LiamInTheSensiblePants

:) — Tom Taylorson (@taylorson) November 22, 2016

Last but not least gibt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch noch einen Kroganer als Squadmate, der offenbar Drack heißt. Der Name stammt allerdings ebenfalls nur aus der geleakten Umfrage und wurde noch nicht offiziell bestätigt. Aber laut GameInformer existiert auch eine Loyalty-Mission für einen Kroganer, was nahelegt, dass wir einen in unserem Team haben.

Was haltet ihr von den bisher bekannten Crewmitgliedern?

