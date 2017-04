Mass Effect: Andromeda - Epilog teasert möglichen Story-DLC

Wurde bereits der erste DLC für Mass Effect: Andromeda geteasert?

Während für einige Spieler noch immer die Diskussion um die problematischen Animationen in Mass Effect: Andromeda tobt, die diese Woche mit dem Update 1.05 zumindest teilweise verbessert werden sollen, beschäftigen sich andere unterdessen eher mit inhaltlichen Themen. Denn obwohl Andromeda ein gigantisches Spiel ist, dürfen wir fest davon ausgehen, dass Bioware es zukünftig mit Erweiterungen noch größer machen wird.

Ein Hinweis auf einen möglichen Story-DLC findet sich bereits im Epilog des Spiels. Wer Mass Effect: Andromeda noch nicht beendet hat und nicht gespoilert werden möchte, sollte an dieser Stelle aufhören zu lesen.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

Wer Mass Effect: Andromeda gespielt hat, der weiß, dass nicht alle Aliens der Milchstraße ihren Weg in die neue Galaxie gefunden haben. Ein paar der Rassen, die in der Shepard-Trilogie eine wichtige Rolle gespielt haben, sind auffällig abwesend. Während Turianer, Asari, Salarianer und Menschen eigene Archen haben, finden wir keine Spur von Quarianern, Drell, Elcor oder Volus. Uns wird lediglich gesagt, dass die Arche dieser Spezies mit Verspätung in die Andromeda-Galaxie aufgebrochen ist.



Erst nach Abschluss der Hauptkampagne im Epilog gibt es erneut ein Lebenszeichen der vermissten Arche. Ein NPC, Spec. Rynn Gee, weißt unseren Pathfinder Ryder darauf hin, dass sie ein Signal des Schiffs abgefangen hätte. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen Hilferuf, sondern um eine Warnung an die anderen Bewohner der Milchstraße, nicht nach ihnen zu suchen. Das Signal lässt sich nicht verfolgen und das Gespräch endet mit dem Hinweis, wir müssten auf eine weitere Meldung der Arche warten bis wir etwas unternehmen können.

Könnte BioWare hiermit den ersten Story-DLC für Mass Effect: Andromeda angeteasert haben? Bisher hielt sich das Studio sehr bedeckt, was Erweiterungen des Singleplayers angeht. Allerdings besaß jeder bisherige Teil der Mass Effect-Saga mehrere DLCs. Mass Effect 3 hatte vier Story-Erweiterungen. Mass Effect 3: Aus der Asche wurde im März 2012 als Day-1-DLC veröffentlicht, Leviathan folgte im August knapp fünf Monate nach dem Release des Hauptspiels, gefolgt von Omega im November und Citadel als Finale im März 2013.

Ob Mass Effect: Andromeda ein ähnliches Muster verfolgen wird, ist bisher nicht bekannt. Aktuell dürfte der Fokus des Studios vor allem auf der Kritik liegen, die bezüglich der Animationen und einiger Inhalte geübt wurde. Hier findet ihr eine vollständige Liste aller bestätigten Verbesserungen, zu denen unter anderem zusätzliche Optionen für den Character Editor und ein Feinschliff der Animationen gehören.

