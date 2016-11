Mass Effect: Andromeda - Jetzt auch mit Polygamie & eifersüchtigen Partnern

Mass Effect: Andromeda

Dass wir Beziehungen eingehen konnten, die von gegenseitigem Vertrauen und zusätzlichen Dialogoptionen geprägt waren, ist für das Mass Effect-Franchise keine Neuerung. Allerdings sollen mit Mass Effect: Andromeda nun die Reaktionen der Begleiter und Partner auf unser jeweiliges Verhalten deutlich heftiger und komplexer ausfallen. Das hat Mac Walters, Creative Director des neuesten Teils der Sci-Fi-Reihe, nun auf Twitter durchblicken lassen.

You can pursue multiple intimate relationships. Some might not like that. As you'd expect. Others may say they don't care. But, don't they? https://t.co/9JjqeevsvK