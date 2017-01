Mass Effect: Andromeda - In-Game-Video stellt Tempest und Nomad vor

In einem neuen Trailer zum kommenden Mass Effect: Andromeda wollte BioWare am vergangenen Freitag eigentlich lediglich das Raumschiff Tempest und das Landungsfahrzeug Nomad detaillierter vorstellen. Zumindest auf Twitter entwickelte sich die Diskussion im Anschluss an die Veröffentlichung jedoch in eine etwas andere Richtung.

Angesichts der durch das Weltall gleitenden Tempest stellte eine Twitter-Nutzerin nämlich mit Nachdruck die Frage, mit wem sie denn an Bord des Raumschiffs Sex haben könne.

Sex wird "ziemlich gut"

Da die Frage unter anderem an den Produzenten Michael Gamble gerichtet war, ließ dessen Antwort nicht lange auf sich warten: "So viele". Und noch dazu sei der Sex "ziemlich gut", so Gamble:

@steimer @masseffect so many. And the banging is pretty good. — Michael Gamble (@GambleMike) January 13, 2017

Die Fragestellerin zeigt sich anschließend zufrieden - und reagierte wie viele weitere Twitter-Nutzer mit animierten GIFs und Memes auf die Aussagen Gambles.

Es geht auch ohne Sex

Auch andere Twitter-Nutzer beteiligten sich anschließend an der Diskussion. Einer etwa wollte wissen, ob mit der Aussage denn "gut" im Sinne von "Electronic-Arts-gut" oder "CD-Projekt-RED-gut" gemeint sei. Eine kleine Anspielung auf die Witcher-Reihe mit ihren recht anzüglichen Sex-Szenen.

Gamble verwies dann ausweichend darauf, dass es sich bei Mass Effect: Andromeda um ein Spiel mit einer US-Altersfreigabe ab 17 Jahren ("M-Rated") handele. Daraufhin merkte der Nutzer allerdings an, dass dies auch bei Mass Effect 3 der Fall gewesen sei und verglich dessen sexuelle Inhalte mit jenen in den Büchern der für ihre harmlosen romantischen Liebesgeschichten bekannten Autorin Jane Austen.

Darauf ging Gamble dann zwar nicht mehr ein, allerdings teilte er einem weiteren Nutzer auf Nachfrage noch mit, dass es in Mass Effect: Andromeda auch romantische Beziehungen ohne Sex geben könne.

Mass Effect: Andromeda erscheint am 23. März 2017 für PS4, Xbox One und PC.

