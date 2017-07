Mass Effect: Andromeda - Multiplayer bekommt neuen Schwierigkeitsgrad

Wem der Multiplayer-Part beziehungsweise die Apex-Missionen von Mass Effect: Andromeda bisher zu wenig Herausforderung geboten hat, darf sich schon bald über mehr Anspruch freuen.

Der Entwickler BioWare hat jetzt die neue Platinum-Stufe für die Apex-Missionen angekündigt. Es handelt sich dabei um einen höheren Schwierigkeitsgrad, der knackiger sein soll als alle bisher bekannten Stufen. Weitere Details hat das Team bisher allerdings noch nicht verraten.

Laut einem Tweet des Produzenten Fernando Melo soll die Platinum-Stufe im nächsten Update für Mass Effect: Andromeda enthalten sein. Ein konkreter Release-Termin ist bisher jedoch nicht bekannt.

Hope you all enjoy this in next update :) https://t.co/ra8JF0G8HN