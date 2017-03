Mass Effect: Andromeda - Neue Informationen & Bilder zum Multiplayer

So sieht die Charakterauswahl im Multiplayer von Mass Effect: Androemda aus.

Bisher konzentrierte sich Entwickler Bioware vor allem auf den Singleplayer von Mass Effect: Andromeda, nun gibt es endlich auch weitere Informationen zum Multiplayer des Science-Fiction-RPGs. Auf Twitter (via GameSpot) postete Produzent Fernando Melo einige Bilder, in denen wir unter anderem die Charakter-Selektion sehen können und mehr über die Anpassungsoptionen erfahren.

Meanwhile, we'll get some more MP info out - let's get the ball rolling... see you all soon in Andromeda! 4/4 pic.twitter.com/FuhGpuat9f — Fernando Melo (@DiscoBabaloo) March 2, 2017

On the 2nd day of MP-mas, the MP dev team gave to you... pic.twitter.com/6rZC7h4gPl — Fernando Melo (@DiscoBabaloo) March 3, 2017

On the 3rd day of MP-mas (MP Santa was a bit busy so a little late today), the MP dev team gave to you - some MP customization... pic.twitter.com/jXpDBwSlzB — Fernando Melo (@DiscoBabaloo) March 4, 2017

On the 4th day of MP-mas, the MP dev team gave to you - a Turian & a look at Bonus Stats, a new thing in MEA MP... pic.twitter.com/DyljdqeoAB — Fernando Melo (@DiscoBabaloo) March 4, 2017

Zusätzlich verrät Fernando Melo außerdem, dass alle Rassen (abgesehen von den Asari, selbstverständlich) im Multiplayer von Mass Effect: Andromeda sowohl mit männlichen als auch mit weiblichen Charakteren gespielt werden können. Sie alle werden dabei ein einzigartiges Aussehen haben, allerdings können wir die Gesichter der Figuren leider nicht anpassen.

Mehr: Preview - Fühlt sich Andromeda noch wie Mass Effect an?

Ähnlich wie im Multiplayer von Mass Effect 3 wird auch der von Mass Effect: Andromeda erneut durch Zusammenarbeit funktionieren. Während eines Matches trägt jeder Spieler zur gesammelten XP bei, die dann gleichmäßig auf alle verteilt wird. Auch in Andromeda schalten wir erst nach und nach Charaktere und mehr frei. Das tun wir erneut durch Feature Packs, die wir entweder mit XP verdienen oder mit Echtgeld im Shop kaufen.

Mehr: Fünf Dinge, die sich in Mass Effect: Andromeda geändert haben

Erst kürzlich wurde bekanntgegeben, dass die angekündigte Beta des Multiplayers von Mass Effect: Andromeda nicht stattfinden wird. Wer allerdings trotztdem vor der offiziellen Veröffentlichung des RPGs am 23. März auf das Schlachtfeld will, kann das auf Xbox One und PC via EA/Origin Access tun. Ab dem 16. März könnt ihr dort für 10 Stunden entweder den Anfang des Singleplayers oder den Multiplayer testen bevor es kurze Zeit später für alle auf Xbox One, PS4 und PC los geht.

Alle 115 Bilder ansehen