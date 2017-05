Mass Effect: Andromeda - Neues Update 1.06 & Patch Notes verfügbar

Gestern erschien ein neues Update für Mass Effect: Andromeda.

Patch 1.06 und die Patch Notes zum Update für Biowares Rollenspiel Mass Effect: Andromeda sind nun verfügbar.

Die Entwickler geben bekannt, dass an einer "Verbesserung unserer Filmsequenzen" gearbeitet wurde. Was genau verbessert wurde, wird nicht gesagt, aber die Änderungen sollen sich "vor allem in den ersten Stunden des Spiels" bemerkbar machen. Neben der Erhöhung der Leistung und der Stabilität wurde auch ein Bug entfernt, bei dem SAM Ryder wiederholt gemeldet hat, er habe eine neue E-Mail erhalten – auch wenn dies nicht der Fall war.

Ebenfalls neu: Dialog-Optionen werden nicht länger ausgegraut, wenn ein Charakter noch neue Dinge zu sagen hat. Besitzer der Deluxe oder Super Deluxe Edition erhalten außerdem zwei eigene Nomad-Skins, ein neues Pathfinder-Freizeitoutfit und ein exklusives Multiplayer-Pack mit einer hohen Chance auf ein ultra-seltenes Objekt.

Die vollständigen Patch Notes

Verbesserte Leistung und Stabilität.

Verbesserte Lesbarkeit der Untertitel und Fixes.

Diverse Verbesserungen der Filmsequenzen.

Probleme wurden behoben, durch die beim Springen oder wiederholter Richtungsänderung Spieleranimationen einfroren.

Anzahl der erlaubten automatischen Speicherstände wurde erhöht.

Max. Nexus-Stufe auf 29 erhöht.

Ein Problem wurde behoben, durch das SAM neue E-Mails an Ryder meldete, obwohl es gar keine gab.

Gesprächsoptionen werden nicht länger in Grau angezeigt, wenn neue Inhalte verfügbar sind.

Einzelspieler-Fixes und -Verbesserungen bei Gegnern, Panzerung, Waffen, Händlern, Mods, Steuerung und zusätzlichen Grafikoptionen.

Verbesserungen am Einzelspieler-Balancing in höheren Schwierigkeitsgraden.

Bugfixes bei Einzelspieler-Missionen und -Erkundung.

Änderungen am Multiplayer-Balancing: Kräfte, Upgrades, Charakterwerte, Waffen, Gegner, Missionen.

Spezialobjekte werden nicht in Neues Spiel + transferiert

Ein Problem wurde behoben, durch das beim Warten am Dialograd keine Untertitel angezeigt wurden, wenn die Untertitel deaktiviert waren

Ein Problem wurde behoben, durch das ALP für alle Planeten außer Kadara zurückgesetzt werden konnten

Händler verkaufen jetzt Feuermodusverbesserungen

Waffen- und Panzerungshändler führen jetzt Ware, sobald der Spieler Stufe 61 erreicht hat

Brustpanzer haben jetzt Stufeneinschränkungen

Bonusobjekte - wie Pathfinder-Panzerung - können jetzt zerlegt werden

Fusionsmod des Widerstands verursacht nach dem Ablegen keinen Ausweichen-Schaden mehr

Die Empfindlichkeit der Steuerungssticks wurde verbessert

Ein Clipping-Fehler an Sara Ryders Freizeitjacke wurde behoben

Grafikoptionen zum Aktivieren/Deaktivieren von Bewegungsunschärfe und Tiefenschärfe wurden hinzugefügt

Ein Problem wurde behoben, durch das Relikt-VI den Angriff einstellte

Turbolader verbraucht keine Reservemunition mehr, wenn er bei einer Waffe mit der Verbesserung "Alter Kühlkörper" eingesetzt wird

Die Interaktion mit dem Datenpad bei der Suchmission nach dem Relikt-Antriebskern funktioniert jetzt wie vorgesehen

Ein Problem wurde behoben, durch das ein Truppmitglied nicht wiederbelebt werden konnte, wenn es in Anlage 2 von einem Koloss getötet worden war

Das Auswechseln eines toten Truppmitglieds bei einer Ausstattung führt nicht zum permanenten Tod

Die Nexus-Bahn funktioniert jetzt bei der Mission "Wiedersehen mit der Nexus" auch dann, wenn der Spieler den Prolog nicht abgeschlossen hat

Ein Problem wurde behoben, durch das der Spieler mit Cora und Peebee eine Romanze eingehen konnte

Ein Problem wurde behoben, durch das der Spieler mit Vetra und Peebee eine Romanze eingehen konnte

Der linke Weg im Havarl-Kerker blockiert nicht länger den Fortschritt der Relikt-Scanner-Mission

Ein Problem auf H-047C wurde behoben, durch das Gegner in einem Felsen feststecken und damit nicht mehr getötet werden konnten

Ein Problem wurde behoben, durch das Spieler nach Abschließen der Arche-Natanus-Mission Ryders Helm nicht verbergen konnten

Die defekte Mission "Herstellung des Nomad-Schilds" wurde repariert

Gesundheitsprobleme mit dem Bein des Architekten wurden behoben, die ein Abschließen des Kampfes verhinderten

Die Frequenz-Mission auf Voeld wird nicht länger blockiert, wenn der Spieler nach dem Scannen des Meteoriten das Gebiet verlässt.

Die Mission "Verschwundene Wissenschaftscrew" wird nicht länger blockiert, wenn Ryder den Architekten vor dem Abschließen der Einsatzziele tötet

Das Verlassen des Nomad, während er das erlaubte Terrain verlässt, löst nicht länger einen unendlichen Ladebildschirm aus

Ein Problem wurde behoben, durch das die Sprungsteuerung des Nomad nicht neu zugewiesen werden konnte

Ein Problem wurde behoben, durch das Cora nach dem Angriff auf einen Gegner in der Luft ganz langsam zurück zu Boden fiel

Die Leistung auf Eos bei der Annäherung an oder der Schnellreise nach Prodromos wurde verbessert

Das Laden eines Auto-Spielstands nach der Kett-Begegnung bei der Energie-Relaisstation von Anlage 1 blockiert nicht länger den Fortschritt

Nach dem Laden eines Auto-Spielstands im Weltraum stürzt der Spieler nicht mehr durch die Tempest

Kosten der Einsatzteam-Ausrüstung reduziert und Effektivität verbessert

Ein Standard-Ryder-Name kann jetzt in Neues Spiel + transferiert werden

PC - Ein Problem wurden behoben, durch das bei Benutzung von Maus und Tastatur Dialogvarianten automatisch ausgewählt wurden

PC - Anzeige bei verschiedenen Auflösungen verbessert

PS4 - Ein Absturz wurde behoben, der nach Untätigkeit im Hauptmenü von mehr als zwei Minuten auftrat

PS4 - Ein Absturz wurde behoben, der beim Wechsel vom Multiplayer zurück zum Hauptmenü auftrat



Multiplayer

Ein Problem wurde behoben, durch das der Spieler sich bei der Interaktion mit einem Gerät wiederholt duckte

Der gefallene Charakter eines Spielers stürzt nach einem Ältesten-Angriff in der Exfiltrationszone von Feuerstellung Eisbrecher nicht länger durch den Boden

Verbesserungen zur Lag-Reduzierung für Spieler und Hosts

