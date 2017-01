Mass Effect: Andromeda - Release-Termin für Sci-Fi-RPG endlich bekannt

Mass Effect: Andromeda - CES 2017-Gameplay-Trailer präsentiert Kampfsystem & Interface

Es ist ein guter Tag für Mass Effect-Fans. Nicht nur, dass wir dank der CES 2017 einen brandneuen Trailer von Mass Effect: Andromeda bekommen haben, der uns einen ausführlichen Blick auf den Engineer im Kampf und das Interface werfen lässt, endlich ist auch bekannt, wann wir eigentlich in das Andromeda-System aufbrechen dürfen.

Bisher hieß es immer nur, dass Mass Effect: Andromeda im Frühjahr 2017 erscheinen sollte. Dank BioWare General Manager Aaryn Flynn kennen wir nun allerdings einen exakten Termin: Am 23. März 2017 ist es soweit und der nächste Teil der Mass Effect-Saga steht in den Läden. Fans in den USA dürfen sich sogar schon zwei Tage eher über das neue RPG von BioWare freuen.

In einem Blogbeitrag auf der offiziellen Seite bedankt sich Aaryn Flynn für die Geduld und sogar die Ungeduld, die Fans dem Studio entgegengebracht haben. Der Grund, warum alles so lange gedauert habe, sei, dass Mass Effect: Andromeda das bisher ambitionierteste Spiel der Reihe sei. Neue Geschichten, neue Charaktere, neue Planeten, neue Spezies und ein neues Gameplay-System sowie die Frostbite-Engine sind ein paar der Neuheiten, die im Andromeda-System auf uns warten.

Das können wir wie gesagt ab dem 23. März auf PC, PS4, PS4 Pro und Xbox One erkunden.

