Mass Effect: Andromeda - So verändert Patch 1.06 Gesichtsanimationen in Cutscenes

Mass Effect: Andromeda hat immer noch mit Charakter-Animationen Probleme. Patch 1.06 schafft jedoch etwas Abhilfe.

Mit dem Update 1.06 für Mass Effect: Andromeda hat BioWare bereits am 10. Mai angekündigt, die Gesichtsanimationen in Cuitscenes verbessern zu wollen. Die umfangreichen Patch Notes verrieten jedoch noch nicht zu viele Details zum genauen Inhalt des Animations-Updates.

Der YouTuber YongYea hat den Patch daher genau unter die Lupe genommen und zeigt in seinem Vergleichsvideo, wie sich die Animation von Gesichtern seit dem Release von Mass Effect: Andromeda verändert hat. Er hat eine Menge Zwischensequenzen aufgenommen und nebeneinander gelegt, um so einen Vergleich zwischen der Original-Version, Version 1.05 und 1.06 zu ermöglichen.

YongYea kommt zum Schluss, dass die Veränderungen an den Cutscenes von Mass Effect: Andromeda sichtbar sind. Vor allem das neue Eye-Tracking-System macht sich auf eine subtile Art bemerkbar, weil Charaktere nun der Person folgen, mit der sie sprechen.

Doch von einem guten Zustand ist das Spiel in der Hinsicht noch immer entfernt, so der YouTuber. Im besten Fall sehen Charakteranimationen zwar wirklich gut aus, doch viele sind auch einfach nur "tolerierbar":

"Die Veränderungen an Mass Effect: Andromeda sind wie wenn man eine kaputte Vase wieder zusammenkleben will. Egal wie viel Superkleber BioWare hat und wie gut er ist: Man sieht überall, wo die Kleberreste sind und dass die Einzelteile nicht so recht zusammenpassen wollen. Weil das Spiel in einem kaputten Zustand veröffentlicht wurde."