Mass Effect: Andromeda - Über 1200 Charaktere wollen sich mit euch unterhalten

Die Mass Effect-Reihe ist so viel mehr als nur ein Weltraumabenteuer mit Explosionen und Aliens. Die eigentlichen Stars sind die Charaktere, die wir auf unserer Reise kennenlernen - und von denen soll es in Mass Effect: Andromeda so viele wie noch nie geben.

von Dom Schott,

11.03.2017 12:30 Uhr