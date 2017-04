Mass Effect: Andromeda - Update 1.05 ist jetzt live, verbessert Gesichtsanimationen & mehr

Die Gesichtsanimationen von Mass Effect: Andromeda sind ein häufig genannter Kritikpunkt.

Ab sofort dürfen wir uns den bereits angekündigten Patch 1.05 für Mass Effect: Andromeda für PS4, Xbox One und den PC herunterladen. Das Update hat nicht nur Bugfixes und Balance-Ausbesserungen für den Single- und Multiplayer-Modus im Gepäck, sondern verbessert auch die Lippensynchronität und Gesichtsanimationen von Charakteren in "bestimmten Konversationen", wie Entwickler BioWare auf dem offiziellen Blog bekannt gibt.

Mass Effect: Andromeda im Test - Der Kampf um einen Neuanfang

BioWares SciFi-RPG musste wegen seiner (Gesichts-)Animationen in den letzten Wochen in den Social Media-Kanälen viel Häme über sich ergehen lassen. Ein viel zitierter Charakter war Director Addison, die wegen ihres unfreiwillig komischen Puppen-Looks in etlichen Bildern durchs Netz getrieben wurde. Die sieht dank des Updates nun aber etwas menschlicher aus. Reddit-User jizabo zeigt uns ein Vorher-Nachher-Bild, auf dem ebenfalls Suvi zu sehen ist (via VG247).

Die Kollegen von Pushsquare zeigen uns die Änderungen in einem Vergleichs-Video, die auf dem ersten Blick zwar nicht deutlich werden, schauen wir aber genauer hin, sehen wir, dass Coras Augen nun nicht mehr matt sind, sondern menschlichen Glanz haben.

