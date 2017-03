Mass Effect: Andromeda - Verbesserungspläne: Bioware nennt ersten Termin für Änderungen

Die Andromeda-Galaxie kämpft derzeit noch mit Startschwierigkeiten. Der erste Post-Release-Patch von Mass Effect soll diese beheben.

Mass Effect: Andromeda kommt nicht ohne Probleme daher. Auch wenn wir das eigentliche Spiel ziemlich spielenswert finden, ärgern sich viele Spieler über die großen und kleinen Macken der Weltraum-Oper.

Allem voran entwickeln sich aktuell die hölzernen Gesichtsanimationen zum viralen Spottgedicht der Community. Um dem entgegen zu wirken, kündigt Bioware Verbesserungen an.

Dass die ersten Patches vor allem Bugs und Performance-Problemchen aus der Welt schaffen wollen, verkündeten die Entwickler bereits vor geraumer Zeit via Twitter. Jetzt kennen wir allerdings einen Termin, an dem der Zukunftsplan von Andromeda detaillierter vorgestellten werden soll: Am 4. April. So ein Tweet der Entwickler:

Man darf hier natürlich keine Weltwunder erwarten. Wem die Mimik der Charaktere grundsätzlich nicht gefällt, der sollte nicht auf eine Komplettüberholung der Grafik-Engine hoffen. Aber dass fehlerhafte Animationen künftig durch Updates kontrolliert werden, ist durchaus im Bereich des Möglichen.

Der Tweet bleibt recht vage, wenn es um die konkrete Art der Infos geht, die am 4. April bekannt gegeben werden sollen. Theoretisch könnte es sich hier auch um DLC-Pläne handeln. So oder so, Bioware bedankt sich bei den Fans und Kritikern für ihr jeweiliges Feedback.

