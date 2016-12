Mass Effect: Andromeda - Wie der Einzelspielermodus vom Mass Effect 3-Multiplayer profitiert hat

Mass Effect: Andromeda - Join the Andromeda Initiative

Wie auch Mass Effect 3 wird das im Frühjahr 2017 erscheinende Mass Effect: Andromeda erneut einen Multiplayer haben. Zu verdanken ist das unter anderem der unerwarteten Beliebtheit, den der 2012 neu eingeführte Modus erlangen konnte — mit der Folge, dass noch heute Spieler im Koop gegen Geth, Reaper, Cerberus und Co kämpfen.

Im Interview erklärt uns Mass Effect: Andromeda-Producer Fabrice Condominas, welche Einflüsse der Multiplayer von Mass Effect 3 sowohl auf den Singleplayer als auch auf den Multiplayer von Andromeda hatte.

Neue Informationen über die Alien-Arten Andromedas erhaltet ihr außerdem hier, ebenso wie eine Antwort auf die Frage, warum wir die Mutter der Ryder-Geschwister noch nicht zu sehen bekommen habe. Zusätzlich haben wir neue Details zum Moral-System und Crafting für euch.

Eines der Dinge, die unweigerlich zum Erfolg des Multiplayers von Mass Effect 3 beigetragen haben, war BioWares kostenloser Post-Launch-Support. Das Studio veranstaltete in regelmäßigen Abständen Community-Events, die Spieler immer wieder auf die Schlachtfelder lockten und mit Ingame-Boni belohnten. Hinzu kamen mehrere kostenlose DLCs, die neue Karten, Klassen und Feinde mit sich brachten und den Multiplayer so lange frisch hielten.

Auch Mass Effect: Andromeda wird einen Multiplayer-Modus haben.

Auch der Mehrspieler-Modus von Mass Effect-Andromeda soll eine ähnliche Behandlung erfahren, wir uns Fabrice Condominas im Interview erklärte.

"Wir haben einen Post-Launch-Plan, der in Kraft treten wird. Und wir werden das Spiel absolut nach dem Launch unterstützen, so wie wir es schon bei Mass Effect 3 gemacht haben."

Während Shepards mögliche Klassen und Kräfte sich zwar im Verlauf der Trilogie weiterentwickelt haben, fügte der Multiplayer von Mass Effect 3 einige interessante neue Charakterklassen ein, die ein völlig neues Spielgefühl in das Science-Fiction-Universum brachten. Auf die Frage, ob wir einige dieser Kräfte auch in Andromeda wiederfinden werden, verrät Fabrice Condominas, dass sie sogar noch einen Schritt weiter gehen:

"Der Einfluss auf das Hauptspiel [von Andromeda] geht noch über die Kräfte hinaus. Wenn ihr euch das Gameplay in den Trailern anseht, dann könnt ihr sehen, wie sehr wir vom Multiplayer-Gameplay inspiriert wurden und dass wir einige Elemente in das Singleplayer-Gameplay integriert haben. Das spektakulärste ist sicherlich das Jetpack, das direkt aus dem Multiplayer stammt. Also ja, es gibt eine Zahl an Kräften, die wir wiederbringen, aber viel wichtiger ist, dass wir die gesamte Philosophie eines dynamischeren, schnelleren Kampfes [in das Spiel] gebracht haben. Auch die Layouts [der Kampforte] sind viel offener so wie im Mass Effect 3-Multiplayer."