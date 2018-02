Die Website Metacritic hat eine Rangliste veröffentlicht, in der die großen Publisher nach den durchschnittlichen Kritiker-Wertungen ihrer Spiele von 2017 eingeordnet werden. Die ersten Plätze konnten sich Bethesda, Nintendo und Sega sichern.

Die Reihenfolge ergibt sich durch ein Punktesystem. Spiele, die herausragende Wertungen mit 90 oder höher erhalten haben, geben etwas mehr Punkte als "nur" gute Titel. Aus diesem Grund verfehlt Activision Blizzard nur knapp das Siegertreppchen.

Bethesda konnte sich den ersten Platz sichern und das, obwohl der Publisher auch erst das erste Mal in der Liste vertreten ist. In den letzten Jahren stufte Metacritic das Unternehmen noch als mittelgroßen Publisher ein, die ihre eigene Rangliste bekommen. Mit Wolfenstein 2: The New Colossus und The Evil Within 2 reicht es auch direkt für den Platz an der Spitze. Auch Prey hat bei der hohen Durchschnittswertung, die im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Punkte gestiegen ist, mitgeholfen.

Der zweite Platz von Nintendo spricht einmal mehr für den Erfolg der Nintendo Switch, welche sowohl bei Kritikern, als auch bei Spielern sehr beliebt ist. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Durchschnittswertung des Publisher um 1,5 Punkte gestiegen. Der japanische Konzern war außerdem der einzige mit drei herausragenden Spielen: Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Wer ist euer Lieblings-Publisher 2017?