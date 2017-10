Metal Gear Survive - Actionspiel setzt offenbar auf Always On

Offenbar setzt Metal Gear Survive auf Always On. Darauf lässt zumindest ein Hinweis in der Produktbeschreibung schließen. Darin ist zwingend von einer aktive Internetverbindung die Rede, um das Survival-Game spielen zu können.

Noch ist unklar, ob die Onlinepflicht auf das gesamte Spiel oder nur auf einen Teil zutrifft. Der Wortlaut lässt jedoch auf erstes schließen. Auf der offiziellen Website heißt es:

PlayStation Plus-Abo benötigt für Online-Multiplayer

Internetverbindung benötigt, um das Spiel zu spielen

Das gleiche gilt für die Xbox One-Version, wobei hier natürlich ein XBL-Gold-Abo für den Multiplayer erforderlich ist.

Metal Gear Survive erscheint am 22. Februar 2018 und kann ab sofort vorbestellt werden. Die Pre Order-Boni findet ihr hier.