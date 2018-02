Kurz vor Release kann Konamis kommendes Survival-Spiel Metal Gear Survive in einer zweiten Beta ausprobiert werden. Die Beta ist auf PS4, Xbox One und PC verfügbar und startet am Freitag, den 16. Februar 2018. Testweise Überleben dürft ihr bis Sonntag, den 18. Februar. Dann endet die Probephase.

Metal Gear Survive - Das bietet die finale Beta

Die letzte Beta umfasst drei Missionen auf zwei Maps, die mit bis zu drei anderen Mitspielern gespielt werden können. Wie in der ersten Beta könnt ihr zwischen mehreren Schwierigkeitsgraden wählen. Wer an der Beta teilnimmt, darf sich über Boni fürs finale Spiel freuen: Ein Fox Hound-Namensschild, eine Metal Gear Rex-Kopfbedeckung und ein Bandana.

Den Beta-Clienten könnt ihr euch aus dem PlayStation Store oder Xbox Live Store herunterladen. Wer den Clienten der ersten Beta zu Metal Gear Survive noch auf der Festplatte hat, kann diesen auch in der zweiten Testphase nutzen.

Metal Gear Survive ist das erste Spiel aus dem Metal Gear-Universum, das ohne den Einfluss von Serienschöpfer Hideo Kojima entsteht. Nach dem Ende von Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes werden wir als Soldat durch ein Wurmloch gezogen und finden uns in einer von Zombie-artigen Kreaturen bevölkerten Parallelwelt wieder.

Hier müssen wir um unser Überleben kämpfen, indem wir Ressourcen sammeln, Ausrüstung craften und uns mit Waffengewalt gegen unsere Feinde wehren. Neben einer Singleplayer-Kampagne wird es außerdem einen Online-Koop-Modus geben.

Metal Gear Survive erscheint am 22. Februar 2018 für PS4, Xbox One und PC.