Minecraft - Ingame-Store mit Gewinnbeteiligung für Modder angekündigt

Ingame-Store für Minecraft: Bald können Modder ihre Inhalte im Spiel verkaufen.

Ausgewählter User-Content kann bald in Minecraft selbst verkauft werden: Das funktioniert über einen Ingame-Store mit eigener virtueller Währung. Dieser wird Teil des 1.1 Discovery Updates im Frühling sein und ist nur für mobile Plattformen und Windows 10 verfügbar - also nicht in der Konsolenversion oder der ursprünglichen PC-Version.

Maps, Skins und andere Ingame-Items können im neuen Store gegen Minecraft Coins getauscht werden. Wer selbst Modder ist und Inhalte erstellt, kann sich über eine Gewinnbeteiligung von über 50 Prozent freuen.

Registrieren kann sich theoretisch jeder, man muss aber über eine Gewerbegenehmigung verfügen. Zudem hat Microsoft bereits neun offizielle Partner angekündigt, so solle bereits zum Release eine gute Mischung aus Karten, Texturen und Minispielen erhältlich sein.

Das sind die Preise

Für die USA gab es zudem bereits Preisangaben: 300 Minecraft Coins sollen rund 2 US-Dollar kosten, 840 Coins rund 5 US-Dollar und 1.720 Coins etwa 10 US-Dollar - Europreise fallen vermutlich ähnlich aus. Für den Kauf wird außerdem ein Xbox Live-Konto benötigt. Die Münzen können dann in jeder Bedrock-Edition des Spiels ausgegeben werden. Die Ausnahme davon ist die iOS-Version, da dort separat abgerechnet wird.

Microsoft will in Zukunft auch die Inhalte selbst auf mehreren Plattformen verfügbar machen. Momentan gilt der Inhalt jeweils nur für das Gerät, auf dem er gekauft wurde. Man kann sich aber definitiv auf viele interessante Inhalte freuen, wenn man bedenkt, was Minecraft-Modder schon alles geschafft haben - wie zum Beispiel dieses voll funktionsfähige (!) Pokémon-Spiel.

