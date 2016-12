Minecraft - Mojang schenkt euch ein pixeliges Kaminfeuer

Wer braucht schon einen Kamin, wenn er stattdessen ein pixeliges falsches Feuer im Hintergrund knistern lassen kann, um für winterliche Stimmung zu sorgen? Das dachte sich wohl auch Mojang und spendiert daher ein zweistündiges Video, in dem ihr ein weihnachtlich geschmücktes Wohnzimmer inklusive Kaminfeuer anstarren könnt.

Das Ganze hört auf den Namen Minecraft Holiday Yule Log und ist, wie der Name verrät, in Minecraft gebaut worden und daher in entsprechender Pixel-Optik. Es ist eine kleine, kostenlose Alternative zu den anderen falschen Kaminfeuern, die ihr ansonsten beispielsweise auf DVD kaufen könntet und bringt zudem etwas mehr Gaming in die Weihnachtszeit.

Viel Spaß beim Entspannen mit dem Minecraft Holiday Yule Log!