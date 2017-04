Mittelerde: Schatten des Krieges - Neues Gameplay-Video zeigt Kämpfe & mehr in Minas Ithil

Mittelerde: Schatten des Krieges baut das aus dem Vorgänger bekannte Nemesis-System weiter aus.

Monolith Productions präsentiert uns im Rahmen von IGN First ein neues Gameplay-Video zum kommenden Herr der Ringe-Open World-Spiel Mittelerde: Schatten des Krieges, in dem sich Talion zusammen mit Celebrimbor aufs steinige Schlachtfeld der Stadt Minas Ithil stürzt. Dabei nimmt uns Michael de Plater, Vice President of Creative bei Monolith, an die Hand und zeigt, wie sich der Held im Assassin's Creed-Stil Fassaden hinaufdrückt und Orks nach Batmans Arkham-Freeflow-Art über den Jordan schickt.

Mehr: Mittelerde: Schatten des Krieges - 4 Gründe zur Vorfreude & ein großer Haken

Auf dem urbanen Spielplatz von Minas Ithil sind Talion und sein elbischer Geist Celebrimbor nicht allein, sondern werden im Vergleich zum Vorgänger Mittelerde: Mordors Schatten im Kampf von noch mehr Verbündeten wie Idril, einer "Schildmaid von Gondor", unterstützt.

Mehr: Mittelerde: Schatten des Krieges - Save Games von Mordors Schatten könnten Spielgeschehen beeinflussen

Das Video gibt uns am Ende außerdem einen kleinen Vorgeschmack auf das Nemesis-System, bei dem wir diesmal Nemesis-Festungen erobern können, um Ork-Armeen auf die Beine zu stellen und dadurch die Spielwelt individuell zu formen. Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint am 24. August 2017 für PS4, Xbox One und den PC. Das Spiel soll ebenfalls für Project Scorpio erscheinen, allerdings ist hierfür noch kein konkreter Termin bekannt.

Was haltet ihr vom gezeigten Material?