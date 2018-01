Am 26. Januar erscheint Monster Hunter World für PS4 und Xbox One. Nintendo Switch-Besitzer gucken dagegen in die Röhre, denn eine Umsetzung für die Hybrid-Konsole gibt es nicht. Warum das so ist, haben Kaname Fujioka und Yuya Tokuda, die beiden Co-Directors des Spiels, nun in einem Interview mit IGN verraten.

Demnach sei Monster Hunter World seit über vier Jahren in Entwicklung. Schon früh habe man sich für die Hardware entscheiden müssen und damals sei die Wahl eben auf die verfügbaren PS4 und Xbox One gefallen, die damals leistungsstärksten Konsolen auf dem Markt. Die Entscheidung für die Plattformen, auf denen das Rollenspiel erscheint, sei entsprechend schon weit vor der Ankündigung und dem Verkaufsstart der Switch gefallen.

Mehr: Day One-Patch für Monster Hunter World bringt Galerie-Modus und Hausschweine

Außerdem habe das Spielkonzept laut den beiden Entwicklern am besten für die Hardware der PS4 und Xbox One gepasst.

Auf die Frage, ob es eine Chance auf einen nachträglichen Release für die Switch gibt, antworteten Fujioka und Tokuda:

"Wir haben im Moment keine Pläne für die Switch."

Es klingt also leider so, als würden Switch-Spieler auch zukünftig leer ausgehen. Für die anderen Plattformen erscheint Monster Hunter World am 26. Januar, dann findet ihr auch unseren ausführlichen Test auf gamepro.de.

Hättet ihr Monster Hunter World gerne auf der Nintendo Switch gespielt?

Monster Hunter World - Screenshots ansehen